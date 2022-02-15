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54 минуты назад

В Барвихе обнаружили мертвым сына создателя станции «Мир»

Елена Прошина

В подмосковной Барвихе обнаружили мертвым 70-летнего математика Григория Иосифьяна, сына одного из создателей станций «Мир» и «Союз» Андроника Иосифьяна. Как сообщает «КП», причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым он боролся последние несколько лет.

Сына создателя станции «Мир» обнаружили мертвым в квартире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тело мужчины нашли в его доме. В последнее время Григорию Иосифьяну становилось все хуже, а когда его госпитализировали, врачи обнаружили на МРТ поражение почти всех органов. Известно, что захоронят математика на Хованском кладбище.

Григорий Иосифьян — сын Андроника Иосифьяна, одного из создателей самолета Ту-4, различных космических аппаратов, баллистических ракет, атомных подлодок и других. Старший Иосифьян был главным конструктором искусственного спутника Земли «Метеор», возглавил разработку почти всего электротехнического оснащения космических кораблей серии «Союз», «Союз Т» и «Союз ТМ», автоматических транспортных грузовых кораблей серии «Прогресс» и долговременных орбитальных станций «Салют» и «Мир».

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