Сына создателя станции «Мир» обнаружили мертвым в квартире

В подмосковной Барвихе обнаружили мертвым 70-летнего математика Григория Иосифьяна, сына одного из создателей станций «Мир» и «Союз» Андроника Иосифьяна. Как сообщает «КП», причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым он боролся последние несколько лет.

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Тело мужчины нашли в его доме. В последнее время Григорию Иосифьяну становилось все хуже, а когда его госпитализировали, врачи обнаружили на МРТ поражение почти всех органов. Известно, что захоронят математика на Хованском кладбище.