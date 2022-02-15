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1 час назад

Массовую драку из-за ссоры таксиста с пассажиркой сняли на видео

Александр Кузьмин

Конфликт таксиста с пассажиркой в городе Обнинске Калужской области перерос в массовую драку. По факту случившегося задержан 22-летний водитель транспортного средства. Возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве и краже.

Женщина возвращалась с компанией домой на такси. По дороге в салоне машины произошел спор с водителем транспортного средства. Он остановил автомобиль и позвонил своим знакомым, которые тут же прибыли на помощь своему товарищу. Словесная перепалка завершилась массовой потасовкой.

После случившегося происшествия потерпевшая обратилась в полицию, она не смогла найти свой мобильный телефон.

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