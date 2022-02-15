Конфликт таксиста с пассажиркой в городе Обнинске Калужской области перерос в массовую драку. По факту случившегося задержан 22-летний водитель транспортного средства. Возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве и краже.

Женщина возвращалась с компанией домой на такси. По дороге в салоне машины произошел спор с водителем транспортного средства. Он остановил автомобиль и позвонил своим знакомым, которые тут же прибыли на помощь своему товарищу. Словесная перепалка завершилась массовой потасовкой.