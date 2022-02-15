Актер Зак Эйвери обманул инвесторов на миллионы долларов

Американский актер Зак Эйвери (настоящее имя Закари Хорвиц) обманным путем получил сотни миллионов долларов и сел в тюрьму на 20 лет. Об этом сообщает портал Rfi.

Фото: The One in Twenty Show / YouTube The One in Twenty Show / YouTube

По информации издания, знаменитость арестовали в апреле 2021 года по подозрению в мошенничестве со сделками по лицензированию голливудских фильмов. Известно, что мужчина создавал фейковые контракты для инвесторов и таким образом в общей сложности заработал 650 миллионов долларов (48,7 миллиарда рублей).

Согласно материалу, полученные деньги Эйвери растратил на роскошный образ жизни, в частности, на одежду и обувь люксовых брендов, недвижимость и дорогие автомобили. Кроме того, мошенник регулярно брал в аренду яхты и частные самолеты. Отмечается, что ему удавалось обманывать окружающих на протяжении семи лет.

На заседании судья Марк Скарсито приговорил Эйвери к 20 годам тюремного заключения и обязал его выплатить жертвам махинаций 230 миллионов долларов (17,2 миллиарда рублей). «Он предал не только посторонних, но и друзей, которые ослабили бдительность, потому что не могли представить, что кто-то, кого они знали много лет, выманит у них и их семей все сбережения», — говорится в официальном заявлении обвинения.