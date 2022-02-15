«Предварительным следствием установлено, что обвиняемый, находясь у себя дома в г. Дятьково Брянской области, в период с июля 2016 года по апрель 2021 года вступал в половую связь за денежное вознаграждение с несовершеннолетними в возрасте от 13 до 16 лет, испытывавшими материальные жизненные трудности, которых подыскивала и приводила к нему его знакомая жительница г. Дятьково, также получавшая за это денежное вознаграждение», – говорится в сообщении Следкома.