В Брянской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении депутата Дятьковского районного Совета народных депутатов, который обвиняется в половом сношении и развратных действиях с несовершеннолетними лицами. Кадры задержания 49-летнего мужчины публикует Следственное управление СК России по Брянской области.
«Предварительным следствием установлено, что обвиняемый, находясь у себя дома в г. Дятьково Брянской области, в период с июля 2016 года по апрель 2021 года вступал в половую связь за денежное вознаграждение с несовершеннолетними в возрасте от 13 до 16 лет, испытывавшими материальные жизненные трудности, которых подыскивала и приводила к нему его знакомая жительница г. Дятьково, также получавшая за это денежное вознаграждение», – говорится в сообщении Следкома.
Уточняется, что свои действия с несовершеннолетними местный депутат фиксировал на фото-видеокамеру мобильного телефона, а также на камеры, которые были закамуфлированы под бутылку и банку. Их обвиняемых разместил в санитарном узле и спальной комнате своего дома.