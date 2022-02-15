В городе Обнинск Калужской области конфликт таксиста с пассажиркой перерос в массовую драку. Инцидент попал на видео. Кадры во вторник, 14 февраля, публикует РИА Новости в твоем Telegram-канале.

По словам россиянки, она в компании знакомых вечером возвращалась на такси домой. По дороге между ней и водителем завязался спор. Тот остановил машину и позвонил своим друзьям с просьбой подъехать.

В результате словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой женщину ударили по лицу. Она выронила мобильный телефон, который потом так и не смогла найти.

Региональное управление МВД сообщает, что после случившегося возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ («Кража») и частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Сам водитель уже задержан. По информации ряда СМИ, конфликт произошел с мигрантами.