В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 76.17EUR 86.27
Войти в почту
1 час назад

Конфликт россиянки с таксистом перерос в массовую драку и попал на видео

Lenta.ruиещё 1

В городе Обнинск Калужской области конфликт таксиста с пассажиркой перерос в массовую драку. Инцидент попал на видео. Кадры во вторник, 14 февраля, публикует РИА Новости в твоем Telegram-канале.

По словам россиянки, она в компании знакомых вечером возвращалась на такси домой. По дороге между ней и водителем завязался спор. Тот остановил машину и позвонил своим друзьям с просьбой подъехать.

В результате словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой женщину ударили по лицу. Она выронила мобильный телефон, который потом так и не смогла найти.

Региональное управление МВД сообщает, что после случившегося возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ («Кража») и частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Сам водитель уже задержан. По информации ряда СМИ, конфликт произошел с мигрантами.

Дворники-мигранты изнасиловали москвичку

11 февраля стало известно, что губернатор Калужской области Владислав Шапшав подписал постановление, которое ограничивает сферы работы для мигрантов. Теперь им запрещено трудиться в розничной торговле и общепите, в том числе доставлять продукты и работать в кафе.

16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители