В США пассажир самолета начал душить своего попутчика. Поводом для агрессивного поведения мужчины стал спор о футболе. Снятые очевидцами кадры на рейсе Кливленд (штат Огайо) – Финикс (штат Аризона) 9 февраля публикует New York Post.

Конфликт между туристами возник перед самым взлетом лайнера из-за футбольной команды «Цинциннати», проигравшей «Лос-Анджелесу» в финале Супербоула-2022. Словесная перепалка перешла в потасовку, и один из дебоширов стал душить своего оппонента. Разнимать яростных любителей футбола пришлось экипажу самолета и другим пассажирам.