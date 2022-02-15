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1 час назад

Пассажир самолета начал душить попутчика и попал на видео

Александр Кузьмин

В США пассажир самолета начал душить своего попутчика. Поводом для агрессивного поведения мужчины стал спор о футболе. Снятые очевидцами кадры на рейсе Кливленд (штат Огайо) – Финикс (штат Аризона) 9 февраля публикует New York Post.

Конфликт между туристами возник перед самым взлетом лайнера из-за футбольной команды «Цинциннати», проигравшей «Лос-Анджелесу» в финале Супербоула-2022. Словесная перепалка перешла в потасовку, и один из дебоширов стал душить своего оппонента. Разнимать яростных любителей футбола пришлось экипажу самолета и другим пассажирам.

В итоге капитан воздушного судна потребовал от одного из пассажиров покинуть борт. Позднее он был арестован правоохранителями.

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