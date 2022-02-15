Обрушение потолка в спортшколе города Зеи попало на видео

В спортивной школе города Зеи Амурской области рухнул потолок. Об этом сообщает телеканал «360», в чьем распоряжении оказались кадры инцидента.

Часть конструкции упала в помещении, где раньше находились снаряды для занятия гимнастикой. Эта комната была закрыта с ноября 2021 года, поэтому при обрушении никто не пострадал. Ранее экспертная организации давала заключение о необходимости произвести ремонт крыши.