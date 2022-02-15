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45 минут назад

Обрушение потолка в спортшколе города Зеи попало на видео

Александр Кузьмин

В спортивной школе города Зеи Амурской области рухнул потолок. Об этом сообщает телеканал «360», в чьем распоряжении оказались кадры инцидента.

Часть конструкции упала в помещении, где раньше находились снаряды для занятия гимнастикой. Эта комната была закрыта с ноября 2021 года, поэтому при обрушении никто не пострадал. Ранее экспертная организации давала заключение о необходимости произвести ремонт крыши.

По факту случившегося прокуратура организовала проверку. Сотрудникам надзорного органа предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также дать оценку соблюдения норм законодательства в сфере обеспечения сохранности муниципального имущества.

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