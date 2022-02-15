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54 минуты назад

Задержание со стрельбой мужчины с ножом в Оренбурге сняли на видео

Александр Кузьмин

В Оренбурге полицейскому пришлось стрелять в воздух, чтобы задержать неадекватного мужчину с ножом. Инцидент на улице Пролетарской сняли на камеру очевидцы. Запись публикуют российские новостные Telegram-каналы.

По предварительным данным, трое нарушителей с ножом угрожали таксисту и его пассажирке. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили дебоширов в соседнем дворе. Однако сдаваться в руки полиции один из них не захотел и стал угрожать правоохранителям. Тогда стражу правопорядка пришлось достать табельное оружие и сделать предупредительный выстрел в воздух.

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