На севере Петербурга третий день подряд массово "минируют" школы

"В тех школах, где успели провести проверку рано утром, школьники приступили к занятиям. Там, где проверку еще ждут, уроки отменены. Решение об отмене занятий принимают руководители учреждений. Это связано с ожиданием кинологической бригады УМВД. Каждое здание должно быть обследовано на наличие взрывных устройств", - объяснили в администрации.