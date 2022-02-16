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55 минут назад

На севере Петербурга третий день подряд массово "минируют" школы

ТАССиещё 1

Около 40 школ в Калининском районе Санкт-Петербурга перевели на дистанционный формат обучения из-за сообщений о минировании, очно работают только 11 учебных заведений. Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации района.

На севере Петербурга третий день подряд массово "минируют" школы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В тех школах, где успели провести проверку рано утром, школьники приступили к занятиям. Там, где проверку еще ждут, уроки отменены. Решение об отмене занятий принимают руководители учреждений. Это связано с ожиданием кинологической бригады УМВД. Каждое здание должно быть обследовано на наличие взрывных устройств", - объяснили в администрации.

В пресс-службе сообщили, что информацию о минировании массово распространяют в школах района уже третий день подряд. Накануне стало известно о более чем 50 "заминированных" зданиях, при проверках ни одного взрывного устройства обнаружено не было.

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