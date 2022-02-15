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1 час назад

Разбойное нападение на клинику в Подмосковье попало на видео

Александр Кузьмин

В Московской области по подозрению в разбойном нападении на стоматологическую клинику задержаны трое мужчин. Двое из них зашли в помещение медицинского учреждения в Подольске и, угрожая пистолетами, похитили сейф и кассовый аппарат с деньгами. Третий соучастник преступления находился на улице и следил за обстановкой. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший видео ограбления.

Один из злоумышленников был задержан по месту проживания в Москве, двое других в момент задержания находились в автомобиле вблизи торгового центра, расположенного на бульваре Дмитрия Донского. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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