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2 часа назад

В Иркутской области совершил аварийную посадку Ан-26 с 14 пассажирами на борту

ТАССиещё 7

Самолет Ан-26 с 14 пассажирами на борту во вторник совершил аварийную посадку в аэропорту города Усть-Кут Иркутской области из-за срабатывания сигнала о течи масла в правом двигателе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ан-26 с пассажирами аварийно сел в Иркутской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"15 февраля в 11:26 (06:26 мск) в районе аэропорта Усть-Кут Иркутской области на самолете Ан-26-100, выполнявшем рейс Иркутск - Усть-Кут - Ербогачен, сработала сигнализация о течи масла в правом двигателе. На борту судна авиакомпании "Ангара" находились 14 пассажиров. Посадка в аэропорту Усть-Кут [прошла] благополучно, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. Пассажиров отправят до Ербогачена запасным бортом.

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