Ан-26 с пассажирами аварийно сел в Иркутской области

Самолет Ан-26 с 14 пассажирами на борту во вторник совершил аварийную посадку в аэропорту города Усть-Кут Иркутской области из-за срабатывания сигнала о течи масла в правом двигателе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.