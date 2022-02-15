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43 минуты назад

Двое руководителей завода в Новосибирске попались на крупном мошенничестве

Lenta.ruиещё 1

Двое уже бывших руководителей завода «Тяжстанкогидропресс» в Новосибирске попались на крупном мошенничестве — они вывели из активов предприятия и продали имущество на сумму свыше 200 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 15 февраля, сообщила представитель УФСБ по Новосибирской области Ирина Зеброва.

Руководители завода в Новосибирске попались на мошенничестве
Фото: ТАССТАСС

По данным ведомства, двое задержанных осуществляли свою схему с 2016 по 2020 годы. Без ведома совета директоров и акционеров злоумышленники организовали отчуждение и продажу имущества предприятия по заниженной стоимости. По предварительным подсчетам, завод лишился здания, земельного участка, промышленного оборудования и 100 процентов доли в уставном капитале принадлежавшего предприятию сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью. Всего — на сумму свыше 200 миллионов рублей. Вскоре суд определит подозреваемым меру пресечения.

На сайте «Тяжстанкогидропресс» указано, что предприятие является крупнейшим российским производителем металлорежущих станков, гидравлических прессов, смесителей и технологической оснастки различного назначения. В 1939 году Советом народных комиссаров СССР было принято постановление о строительстве завода расточных станков в городе Новосибирске, так появилось это предприятие. Первой продукцией были пресс и расточной станок, их завод выпустил в 1943 году уже в военное время.

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