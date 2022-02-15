Руководители завода в Новосибирске попались на мошенничестве

Двое уже бывших руководителей завода «Тяжстанкогидропресс» в Новосибирске попались на крупном мошенничестве — они вывели из активов предприятия и продали имущество на сумму свыше 200 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 15 февраля, сообщила представитель УФСБ по Новосибирской области Ирина Зеброва.

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По данным ведомства, двое задержанных осуществляли свою схему с 2016 по 2020 годы. Без ведома совета директоров и акционеров злоумышленники организовали отчуждение и продажу имущества предприятия по заниженной стоимости. По предварительным подсчетам, завод лишился здания, земельного участка, промышленного оборудования и 100 процентов доли в уставном капитале принадлежавшего предприятию сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью. Всего — на сумму свыше 200 миллионов рублей. Вскоре суд определит подозреваемым меру пресечения.