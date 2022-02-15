Житель Сочи рассказал на видео о пытках электрошокером в отделе полиции

По словам Евгения Бондаря, в конце января его сняли с поезда, забрали телефоны и отвезли отдел экономической безопасности УВД по г.Сочи. Сотрудники принялись бить его ногами и головой об стену, требуя сказать, где находится Владимир Мошкин и как получить доступ к его биткоин-кошельку. После чего Бондаря отвезли на обыск домой и в офис, а после вернули в отдел. Там, по словам Бондаря, трое мужчин в балаклавах «стали бить электрошокером в область ног, половых органов, ягодиц и заднего прохода».