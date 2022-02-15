Иностранец устроил дебош в российском аэропорту

В аэропорту Кемерова правоохранители задержали пассажира в состоянии алкогольного опьянения. В самолете, выполняющем рейс в Москву , он устроил дебош. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Когда 39-летнего мужчину задержали, выяснилось, что он к тому же нарушил режим пребывания на территории Российской Федерации. Срок регистрации в России у дебошира закончился еще в декабре 2021 года. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался в присутствии свидетелей, говорится в сообщении ведомства.