Последствия взрыва дома в Люберцах сняли на видео

В Люберцах один человек пострадал при взрыве газа в квартире пятиэтажного дома. Инцидент случился на улице 1-й Панковский проезд. Видео с места происшествия публикует портал «360tv» .

Сообщается, что в результате произошедшего в помещении на третьем этаже были выбиты входная дверь и оконные рамы. Несущие конструкции не пострадали. Пожара после взрыва не произошло. В результате взрыва пострадал один мужчина - жилец квартиры. Его доставили в больницу. В целях безопасности из дома были эвакуированы 12 человек.