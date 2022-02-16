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1 час назад

Предложен новый способ борьбы с телефонными мошенниками

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Депутат законодательного собрания Петербурга Павел Крупник в письме на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева выступил с инициативой организовать на сайте госуслуг раздел для жалоб россиян на телефонных мошенников.

Крупник напомнил, что случаев телефонного мошенничества в последнее время становится всё больше, злоумышленники очень активны. Они прикидываются сотрудниками банков, служб безопасности финансовых организаций, правоохранительных органов и обманом получают доступ к банковским счетам и персональной информации россиян, лишая их средств.

Мошенники придумали новую коварную схему

По мнению депутата, появление специального раздела для жалоб на «Госуслугах» позволит оперативно сообщить о факте мошенничества, при этом жалоба будет иметь статус официального обращения в правоохранительные органы.

Крупник отметил, что это может помочь правоохранителям в разработке мер по борьбе с финансовыми киберпреступлениями.

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