Предложен новый способ борьбы с телефонными мошенниками

Депутат законодательного собрания Петербурга Павел Крупник в письме на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева выступил с инициативой организовать на сайте госуслуг раздел для жалоб россиян на телефонных мошенников.

Крупник напомнил, что случаев телефонного мошенничества в последнее время становится всё больше, злоумышленники очень активны. Они прикидываются сотрудниками банков, служб безопасности финансовых организаций, правоохранительных органов и обманом получают доступ к банковским счетам и персональной информации россиян, лишая их средств.

По мнению депутата, появление специального раздела для жалоб на «Госуслугах» позволит оперативно сообщить о факте мошенничества, при этом жалоба будет иметь статус официального обращения в правоохранительные органы.