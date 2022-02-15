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1 час назад

Кражу мягких игрушек из автомата в супермаркете сняли на видео

Александр Кузьмин

Двое злоумышленников украли мягкие игрушки из игрового автомата в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел в магазине на улице Федосеенко. Видео с камер видеонаблюдения появилось в telegram-канале «Лента дна».

На кадрах видно, как двое людей опрокидывают автомат с игрушками на бок, после чего забирают игрушки. Сообщается, что правоохранители установили личности грабителей, ими оказались ранее судимые нижегородцы 27 и 28 лет. Сумма ущерба составила более четырех тысяч рублей, уголовное дело возбудили по статье № 161 УК РФ «Грабеж»

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