Кражу мягких игрушек из автомата в супермаркете сняли на видео

Двое злоумышленников украли мягкие игрушки из игрового автомата в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел в магазине на улице Федосеенко. Видео с камер видеонаблюдения появилось в telegram-канале «Лента дна».

На кадрах видно, как двое людей опрокидывают автомат с игрушками на бок, после чего забирают игрушки. Сообщается, что правоохранители установили личности грабителей, ими оказались ранее судимые нижегородцы 27 и 28 лет. Сумма ущерба составила более четырех тысяч рублей, уголовное дело возбудили по статье № 161 УК РФ «Грабеж»