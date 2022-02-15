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24 минуты назад

Из снежного плена в Магаданской области спасли двух детей

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Спасатели и волонтеры вытащили из-под завалов снега и льда двух детей в селе Клепка под Магаданом, у обоих диагностировали переохлаждение, сообщил пожарно-спасательный центр региона.

Из снежного плена в Магаданской области спасли двух детей
Фото: ТАССТАСС

«В селе Клепка произошел обвал в месте водонапорной башни и бани возле леса, где протекал ручей, в результате чего под завалом снега и льда оказались двое детей в природных ледяных нишах, в которых они играли и рыли себе убежища... Детям 11 и 9 лет», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По его данным, в спасательной операции участвовали четверо спасателей и десять волонтеров. Детей передали родителям, а затем на машине скорой помощи отправили в Магадан.

«Фельдшер осуществил осмотр детей и поставил предварительный диагноз – общее переохлаждение. Затем дети были доставлены в Магаданскую областную больницу», – добавили спасатели.

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