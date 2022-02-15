Из снежного плена в Магаданской области спасли двух детей

«В селе Клепка произошел обвал в месте водонапорной башни и бани возле леса, где протекал ручей, в результате чего под завалом снега и льда оказались двое детей в природных ледяных нишах, в которых они играли и рыли себе убежища... Детям 11 и 9 лет», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.