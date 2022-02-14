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1 час назад

Прокуратура начала проверку после взрыва газа в Люберцах

RT на русскомиещё 10

Прокуратура начала проверку после взрыва газа в жилом доме в Люберцах. По предварительным данным, пострадал один человек, также при взрыве выбило входную дверь и стёкла квартиры.

Прокуратура начала проверку после взрыва газа в Люберцах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По предварительной информации, сегодня в доме 21 на ул. 1-й Панковский проезд городского округа Люберцы произошёл хлопок газа, в результате которого были выбиты входная дверь и остекление квартиры. Пострадал один человек», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ведомство проверит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

Как стало известно ранее, в жилом пятиэтажном доме в подмосковных Люберцах произошёл взрыв.

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