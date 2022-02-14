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1 час назад

Пьяный водитель автовоза устроил фристайл на трассе Москва – Петербург. Видео

Александр Кузьмин

На трассе ПетербургМосква задержан пьяный водитель автовоза «Скания». Об этом сообщает "Петербургский дневник". Поймали его 12 февраля в Тосненском районе Ленобласти. Мужчина перевозил восемь автомобилей корейского производства, рассказали в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

«Автомашина двигалась неровно, периодически выезжая на полосу встречного движения, что, с учетом габаритов нарушителя и оживленности трассы, создавало реальную угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения», – сказано в сообщении.

Полиция начала преследовать автовоз, но водитель на требования остановиться не реагировал. В районе поселка Ушаки один из правоохранителей принял решение воспользоваться оружием. Пули пробили колесо грузовика, после этого машина остановилась.

Нарушителем оказался 29-летний Виталий, житель Нижегородской области. Автовозом он управлял пьяным. Протрезвев, водитель признался, что даже не помнит, как сел за руль. Товар он забрал на стоянке в Красном Бору и направлялся в Симферополь.

Ранее сообщалось, что в Петербурге водитель «Мазды» попытался скрыться и врезался в полицейский автомобиль. Машиной он управлял в нетрезвом состоянии.

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