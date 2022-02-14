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1 час назад

Киевлянин напал на офис президента Украины с рогаткой

Vse42.ruиещё 1

Мужчина в Киеве из рогатки расстрелял окна офиса президента Украины Владимира Зеленского. Его задержали.

Киевлянин напал на офис президента Украины с рогаткой
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Вооружившись рогаткой и боеприпасами к ней в виде металлических шариков, киевлянин направился к зданию администрации Киева. Там он стал стрелять в окна офиса главы государства.

В результате мужчина повредил стекла на двух окнах здания, рассказали в пресс-службе полиции Киева. Стражи порядка проводят на месте происшествия первые дежурные следственные действия.

На данный момент нападавшего задержали. Им оказался 32-летний местный житель. Правоохранителям предстоит выяснить мотивы мужчины, после чего его действиям дадут юридическую квалификацию.

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