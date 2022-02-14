Киевлянин напал на офис президента Украины с рогаткой

Мужчина в Киеве из рогатки расстрелял окна офиса президента Украины Владимира Зеленского. Его задержали.
Вооружившись рогаткой и боеприпасами к ней в виде металлических шариков, киевлянин направился к зданию администрации Киева. Там он стал стрелять в окна офиса главы государства.
В результате мужчина повредил стекла на двух окнах здания, рассказали в пресс-службе полиции Киева. Стражи порядка проводят на месте происшествия первые дежурные следственные действия.
На данный момент нападавшего задержали. Им оказался 32-летний местный житель. Правоохранителям предстоит выяснить мотивы мужчины, после чего его действиям дадут юридическую квалификацию.