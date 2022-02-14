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1 час назад

Водитель автобуса выкинул в окно билет пассажирки. Видео

Александр Кузьмин

В Домодедове водитель автобуса выкинул оплаченный пассажиркой билет в окно. Поводом для такого поведения сотрудника общественного транспорта стало то, что девушка захотела оплатить проезд, приложив мобильный телефон к терминалу. Соответствующие видео опубликовано в Telegram-канале «Москва с огоньком».

Сначала водитель требовал наличные либо пластиковую карту, но после некоторых препирательств мужчина все-таки принял оплату посредством сотового телефона. Однако он не стал передавать билет пассажирке, а выкинул его в окно.

«Мне здесь лишний мусор не нужен», – заявил водитель.

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