В Оренбурге стая бродячих собак напала на ребенка. Снятые местной жительницей кадры опубликованы в сообществе «ОРЕНБУРГ ОЧЕВИДЕЦ» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Дорофеева. На опубликованных кадрах видно, как ребенок с криком убегает от лающих псов. На помощь ему бросается мужчина.

Уточняется, что это уже второй случай в городе за минувшие выходные. Предыдущее нападение бездомных животных произошло около дома на улице Бебеля. Там свора собак атаковала 13-летнюю девочку. В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело. Местных чиновников подозревают в халатности.