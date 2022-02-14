«Злоумышленники звонили на номера стационарных телефонов, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали о том, что их близкие родственники стали участниками ДТП. Для освобождения их от уголовной ответственности они убеждали граждан передать крупную сумму денег человеку, который подъедет к их дому. Введенные в заблуждение пенсионеры отдавали неизвестному мужчине свои сбережения в размере от 100 до 500 тысяч рублей», – отмечает портал.