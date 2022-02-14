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49 минут назад

Мошенник брал деньги за мнимое освобождение родственников. Видео

Александр Кузьмин

В Казани задержан мужчина, который забирал у пожилых жителей Ижевска деньги за мнимое освобождение родственников. Установлено, что у потерпевших похищено почти 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа».

«Злоумышленники звонили на номера стационарных телефонов, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали о том, что их близкие родственники стали участниками ДТП. Для освобождения их от уголовной ответственности они убеждали граждан передать крупную сумму денег человеку, который подъедет к их дому. Введенные в заблуждение пенсионеры отдавали неизвестному мужчине свои сбережения в размере от 100 до 500 тысяч рублей», – отмечает портал.

Как пояснил задержанный курьер, с ним связались неизвестные лица, которые поручили ему забрать денежные средства. 20% похищенных у пенсионеров денег он оставлял себе.

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