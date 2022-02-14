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41 минуту назад

Российского чиновника зарезали в подъезде собственного дома

Елена Прошина

Замглавы управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктора Вакульчика убили утром 14 февраля в подъезде своего дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Российского чиновника зарезали в подъезде дома
Фото: Телеграм-канал 112Телеграм-канал 112

Отмечается, что мужчину зарезал неизвестный. Врачи не смогли спасти чиновника.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Проводится проверка.

Напомним, в ночь на 9 февраля в подмосковной Истре трое злоумышленников в масках, вооруженные деревянными палками, вошли в магазин «Пятерочка» через вход для разгрузки товаров и напали на дирeктора магазина Наталью Пашкову, а также ее супруга и на кассиршу Людмилу Вяткинy. Они похитили из кассы более 71 тысячи рублей, после чего скрылись, однако были задeржаны.

От полученных травм Вяткина скончалась, Пашкова и ее муж Сергей госпитaлизированы.

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