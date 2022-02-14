Российского чиновника зарезали в подъезде дома

Замглавы управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктора Вакульчика убили утром 14 февраля в подъезде своего дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, в ночь на 9 февраля в подмосковной Истре трое злоумышленников в масках, вооруженные деревянными палками, вошли в магазин «Пятерочка» через вход для разгрузки товаров и напали на дирeктора магазина Наталью Пашкову, а также ее супруга и на кассиршу Людмилу Вяткинy. Они похитили из кассы более 71 тысячи рублей, после чего скрылись, однако были задeржаны.