В Москве задержан мужчина, укравший забытую сумку в метро. В ней находились 275 тысяч рублей, документы и личные вещи владелицы. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Что там в Москве?».
На кадрах видно, как пассажир в вагоне поезда замечает оставленный на сиденье багаж. Он присаживается рядом с ним, а затем хватает чужое имущество и стремительно выбегает из электропоезда.
Полицейские вели поиски злоумышленника и задержали его на станции метро «Печатники». Во время обыска по месту проживания 38-летнего приезжего были найдены похищенные им денежные средства. Сумку с вещами похититель спрятал у себя на работе.