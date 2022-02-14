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14 минут назад

Похищение сумки в московском метро попало на видео

Александр Кузьмин

В Москве задержан мужчина, укравший забытую сумку в метро. В ней находились 275 тысяч рублей, документы и личные вещи владелицы. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Что там в Москве?».

На кадрах видно, как пассажир в вагоне поезда замечает оставленный на сиденье багаж. Он присаживается рядом с ним, а затем хватает чужое имущество и стремительно выбегает из электропоезда.

Очевидцы сняли на видео драку пассажиров метро в Москве

Полицейские вели поиски злоумышленника и задержали его на станции метро «Печатники». Во время обыска по месту проживания 38-летнего приезжего были найдены похищенные им денежные средства. Сумку с вещами похититель спрятал у себя на работе.

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