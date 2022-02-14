В Москве задержан мужчина, укравший забытую сумку в метро. В ней находились 275 тысяч рублей, документы и личные вещи владелицы. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Что там в Москве?».

На кадрах видно, как пассажир в вагоне поезда замечает оставленный на сиденье багаж. Он присаживается рядом с ним, а затем хватает чужое имущество и стремительно выбегает из электропоезда.