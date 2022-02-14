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18 минут назад

Водитель без прав протаранил машину ДПС и попал на видео

Александр Кузьмин

В Петербурге нетрезвый водитель иномарки без прав протаранил автомобиль ДПС. Видео ДТП публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

Дорожный инцидент произошел 12 февраля в 4 часа 40 минут на перекрестке улиц Фрунзе и Варшавской. Полицейские заметили автомобиль Mazda, который нарушал ПДД. На требование правоохранителей остановиться водитель не отреагировал. Одна из патрульных машин была направлена на перерез нарушителю, но лихач на скорости врезался в нее. В результате ДТП пострадал полицейский, находившийся на пассажирском сидении.

Позднее выяснилось, что задержанный нарушитель 17 раз за год был привлечен к административной ответственности. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ.

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