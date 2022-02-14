Опубликовано видео избиения посетителя кафе в Кузбассе

Несколько человек избили посетителя кафе в Кузбассе. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказались снятые очевидцами кадры.
По предварительной информации, поводом для конфликта в поселке Тяжинский Кемеровской области стала девушка, которой разбили нос и сломали челюсть, уточняет канал.
На опубликованных кадрах видно, как мужчину выволокли из заведения, повалили на землю и стали избивать. Позднее полицейские установили участников потасовки и задержали нарушителей. Им грозит до семи лет лишения свободы.