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33 минуты назад

Опубликовано видео избиения посетителя кафе в Кузбассе

Александр Кузьмин

Несколько человек избили посетителя кафе в Кузбассе. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказались снятые очевидцами кадры.

По предварительной информации, поводом для конфликта в поселке Тяжинский Кемеровской области стала девушка, которой разбили нос и сломали челюсть, уточняет канал.

На опубликованных кадрах видно, как мужчину выволокли из заведения, повалили на землю и стали избивать. Позднее полицейские установили участников потасовки и задержали нарушителей. Им грозит до семи лет лишения свободы.

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