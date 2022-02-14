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1 час назад

Отчим открыл огонь из ружья по сыновьям своей сожительницы на 14 февраля

Газета.Ruиещё 1

В ночь на 14 февраля 29-летний житель села Оёр Республики Бурятия из-за ревности взял ружье и захотел отомстить своей возлюбленной. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Отчим открыл огонь из ружья по сыновьям сожительницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он выстрелил в ноги 15-летнему сыну женщины, а когда его 14-летний брат попытался выхватить ружье, чтобы спасти брата, тот ранил и его. Мама мальчиков, по которым стрелял отчим, дважды звонила в полицию.

О том, что сожитель стреляет в ее детей, жительница Бурятии сообщила в полицию около часу ночи. Потом она перезвонила и сообщила, что уже сбежавший с места ее сожитель вновь вернулся в их дом с ружьем. Мальчики находятся в Петропавловской ЦРБ в тяжелом состоянии, у них серьезно повреждены кости.

Решается вопрос оперировать их на месте или перевезти санавиацией в Улан-Удэ. Мужчина сбежал с места происшествия, полиция его быстро задержала по горячим следам.

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