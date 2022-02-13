В Грузии произошло мощное землетрясение

Магнитуда землетрясения, которое произошло в воскресенье на юге Грузии, составила 6,2. Ранее сообщалось о магнитуде 5,8, говорится в опубликованном в воскресенье сообщении на сайте Центра сейсмического мониторинга при Университете Илии.
Землетрясение произошло в 22:25 по местному времени (21:25 мск). Эпицентр - село Самеба, расположенное на юге Грузии неподалеку от границы с Арменией. Подземные толчки были настолько сильными, что ощущались в Тбилиси и Батуми. О жертвах и разрушениях пока не сообщается. Жители Тбилиси вышли на улицы.
Мэр Дманисского муниципалитета Коба Мурадашвили, где произошло сильное землетрясение, заявил, что разрушений не было.
"У нас ничего не произошло. У нас все мирно и спокойно. Наш муниципалитет был эпицентром, однако разрушений, а также жертв не было", - сказал Мурадашвили.
Телеканал Mtavari Arxi сообщает, что подземные толчки, помимо Тбилиси и Батуми, ощущались и в других регионах страны. Сообщалось также о сбое в работе мобильной сети, однако позже ситуация исправилась. На данный момент мобильная связь и интернет работают бесперебойно. Не наблюдается сбоев и в системе линии электропередач. Электроэнергия подается в стране без каких-либо перебоев. Официальные власти каких-либо заявлений не делали