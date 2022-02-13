Появились неожиданные подробности стрельбы в Среднеуральске

Стали известны шокирующие подробности в деле жителя Среднеуральска, убившего жену. В полиции рассказали, что супруг застрелил её, так как женщина тяжело болела, после чего положил на ее тело букет цветов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя полиции Валерия Горелых.

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«Хозяин квартиры произвел два выстрела: один в супругу и еще один — в шкаф. Тело погибшей было прикрыто одеялом, а на нем лежал букет цветов», - сказал Горелых.

По его словам, длительное время женщина страдала от серьезного заболевания, и муж часто жаловался знакомым, что «устал от всего этого».

О стрельбе сообщил полиции знакомый «стрелка». Он рассказал, что тот убил жену и намерен покончить с собой. После этого дом оцепили 60 полицейских. Переговоры с пенсионером шли два часа, затем он сдался.

Ранее сообщалось, что мужчина также стрелял по прохожим из окна, однако в позже полиции это опровергли.