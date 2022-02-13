Момент столкновения машины Росгвардии с иномаркой попал на видео

ДТП с участием автомобиля Chevrolet и спецмашины Росгвардии, ехавшей на вызов с включенными проблесковыми маячками, попал в объектив камеры видеонаблюдения,об этом сообщил телеграм-канал «Spot Чита».

Как рассказали в пресс-службе силового ведомства, на перекрестке улиц Ленинградской и Чкалова ночью 13 февраля автомобиль вневедомственной охраны с включённой световой сигнализацией столкнулся с иномаркой. Сотрудники Росгвардии ехали на объект, где сработала тревожная кнопка.