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9 минут назад

Момент столкновения машины Росгвардии с иномаркой попал на видео

Александр Кузьмин

ДТП с участием автомобиля Chevrolet и спецмашины Росгвардии, ехавшей на вызов с включенными проблесковыми маячками, попал в объектив камеры видеонаблюдения,об этом сообщил телеграм-канал «Spot Чита».

Как рассказали в пресс-службе силового ведомства, на перекрестке улиц Ленинградской и Чкалова ночью 13 февраля автомобиль вневедомственной охраны с включённой световой сигнализацией столкнулся с иномаркой. Сотрудники Росгвардии ехали на объект, где сработала тревожная кнопка.

В аварии никто не пострадал. Выясняются все обстоятельства ДТП.

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