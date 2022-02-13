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15 минут назад

Напавший на чеченку депутат написал заявление в полицию из-за угроз

Lenta.ruиещё 1

Глава Мещанского района Москвы Александр Закускин начал получать угрозы убийством в соцсетях после нападения на уроженку Чечни, нелегально торговавшую колбасой. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Напавший на чеченку депутат написал заявление в полицию
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что из-за инцидента Александру Закускину позвонил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов и резко раскритиковал его. Закускин пообещал извиниться перед женщиной, однако после этого стал получать в соцсетях угрозы — неизвестные в соцсетях угрожали отрезать ему голову.

Чиновник сменил место проживания и написал заявление в полицию.

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Об инциденте с уроженкой Чечни, произошедшем у мечети на проспекте Мира, сообщалось ранее. Депутат пинал ящик с колбасой 68-летней Салимы Юсупхаджи и обещал «депортировать ее на родину». После попытки пострадавшей показать паспорт, Закускин распылил ей в лицо перцовый баллончик. Женщина получила ожог глаз.

После случившегося чиновнику позвонил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова. Он заявил, что тот не имел права обращаться так с женщиной вне зависимости от ее национальности и вероисповедания.

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