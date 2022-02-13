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31 минуту назад

СК возбудил дело после стрельбы в Среднеуральске

RT на русском

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Среднеуральске мужчина застрелил из ружья свою тяжелобольную супругу.

СК возбудил дело после стрельбы в Среднеуральске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«В ходе осмотра места происшествия — квартиры, где проживали супруги, изъят ряд вещественных доказательств, по которым назначены необходимые экспертизы. По уголовному делу принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев, тело умершей направлено на экспертизу», — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан.

В качестве основной версии произошедшего рассматривается бытовой конфликт на фоне злоупотребления подозреваемым спиртного.

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