СК возбудил дело после стрельбы в Среднеуральске

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Среднеуральске мужчина застрелил из ружья свою тяжелобольную супругу.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«В ходе осмотра места происшествия — квартиры, где проживали супруги, изъят ряд вещественных доказательств, по которым назначены необходимые экспертизы. По уголовному делу принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев, тело умершей направлено на экспертизу», — говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан.
В качестве основной версии произошедшего рассматривается бытовой конфликт на фоне злоупотребления подозреваемым спиртного.