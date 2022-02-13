СК возбудил дело после стрельбы в Среднеуральске

«В ходе осмотра места происшествия — квартиры, где проживали супруги, изъят ряд вещественных доказательств, по которым назначены необходимые экспертизы. По уголовному делу принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев, тело умершей направлено на экспертизу», — говорится в сообщении.