Последствия погони за пьяным лихачом в Петербурге сняли на видео

Погоня за неадекватным водителем в Московском районе Петербурга закончилась серьёзным ДТП. Об этом передает "Фонтанка" . Пострадавших двое, в том числе сотрудник МВД .

Инцидент произошёл ночью 12 февраля. В начале Витебского проспекта мимо инспекторов ДПС районного отдела ГИБДД на большой скорости промчалась Mazda. Дорожные полицейские бросились в погоню, на помощь подоспели другие экипажи ДПС. Один из них попытался перекрыть движение на перекрестке улиц Фрунзе и Варшавской. В него и въехал водитель «Мазды» — при повороте налево. Это произошло около 04:50, сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».