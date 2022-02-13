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23 минуты назад

Последствия погони за пьяным лихачом в Петербурге сняли на видео

Александр Кузьмин

Погоня за неадекватным водителем в Московском районе Петербурга закончилась серьёзным ДТП. Об этом передает "Фонтанка". Пострадавших двое, в том числе сотрудник МВД.

Инцидент произошёл ночью 12 февраля. В начале Витебского проспекта мимо инспекторов ДПС районного отдела ГИБДД на большой скорости промчалась Mazda. Дорожные полицейские бросились в погоню, на помощь подоспели другие экипажи ДПС. Один из них попытался перекрыть движение на перекрестке улиц Фрунзе и Варшавской. В него и въехал водитель «Мазды» — при повороте налево. Это произошло около 04:50, сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

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