Под Луганском взорвалось переполненное людьми кафе

Как минимум 12 человек пострадали при взрыве газового баллона в кафе "Мария" в Станице Луганской на территории ЛНР. Об этом рассказали в пресс-центре ГСЧС.

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Вечером в субботу, 12 февраля, в заведении произошел взрыв, а затем начался пожар. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров. Пожар потушили спустя четыре часа после детонации газового баллона.

Восемь человек госпитализированы, четыре человека после оказания медицинской помощи находятся на амбулаторном лечении.

Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье, 13 февраля, в Донецкой области произошла стрельба на территории кафе, погибли два человека, еще двое пострадали.

Полиция Донбасса задержала двух мужчин из-за стрельбы в заведении, которая случилась из-за конфликта между посетителями заведения.

По предварительным данным, стрельбу устроили двое военнослужащих вооруженных сил Украины. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное убийство", "покушение на умышленное убийство" и "хулиганство".