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23 минуты назад

Российского рэпера нашли мёртвым в Сочи

Секрет Фирмыиещё 2

Российский рэпер Владимир Богданов, известный под псевдонимом «Рикосан», найден мёртвым на съёмной квартире в Сочи. 32-летний музыкант перестал выходить на связь с родственниками и друзьями 1 февраля. 13 февраля он последний раз заходил на собственные страницы в социальных сетях. По данным «Комсомольской правды», на теле артиста обнаружено ножевое ранение в живот.

Российского рэпера нашли мёртвым в Сочи
Фото: RicoSun TV/YouTubeRicoSun TV/YouTube

Погибшего музыканта нашёл хозяин квартиры. Он не смог дозвониться до Богданова, поэтому приехал к нему и открыл квартиру своим ключом. По информации газеты, рядом с телом обнаружены капли крови.

«Смерть не естественная. У погибшего обнаружено ножевое ранение в живот. Однако, следов посторонних людей нет, так как квартира была закрыта изнутри», рассказал источник в правоохранительных органах.

Сейчас силовики проводят проверку по факту смерти мужчины. Его тело находится в морге — пока его не забрали.

Владимир Богданов — уроженец Абакана, Он неоднократно участвовал в различных хип-хоп фестивалях, становился победителем некоторых рэперских турниров. Родственники умершего артиста открыли сбор денег на транспортировку его тела.

«Моего сына еще не похоронили, а уже прошло 10 дней после его смерти. Тело Володи находится в Сочи, а мы в Абакане. Чтобы его привезти на родину, необходима большая сумма денег. Мы собрали лишь половину нужной суммы», — рассказала мать рэпера Светлана.

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