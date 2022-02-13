Отъезд сотрудников миссии ОБСЕ из Донбасса показали на видео

В ходе отъезда из Донецка сотрудники миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вывезли несколько машин, одна из которых была с прицепом. Об этом сообщает RT со ссылкой на опубликованное видео журналиста Семена Пегова с места событий.