Отъезд сотрудников миссии ОБСЕ из Донбасса показали на видео

В ходе отъезда из Донецка сотрудники миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вывезли несколько машин, одна из которых была с прицепом. Об этом сообщает RT со ссылкой на опубликованное видео журналиста Семена Пегова с места событий.
На записи с камер видеонаблюдения попал момент проезда машин представителей ОБСЕ через контрольно-пропускной пункт в Донбассе.
«Остались только те машины, которые имеют бронированную защиту, то есть предназначенные для работы в экстремальных и боевых условиях», — уточнил Пегов.