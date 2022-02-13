В городе Среднеуральск Свердловской области 67-летний мужчина открыл из окна жилого дома стрельбу по прохожим. Об этом сообщает екатеринбургское издание E1.ru.

По сведениям издания, происшествие случилось во дворе дома на Советской, 39.

«Местные говорят, он алкаш. Уже убил свою жену. Сначала в квартире стрелял, потом начал по двору. Двор оцеплен, никого не впускают. Стягиваются силы МВД», - сообщил очевидец.

Telegram-канал SHOT привел подробности происшествия. Выяснилось, что пожилого стрелка зовут Виктор Меньшиков. На допросе он рассказал о причинах своего поступка.

«Жена его постоянно пилила и, в конце концов, он не выдержал. Пошел в гараж, напился, взял в обрез и вернулся домой с чётким планом — убить жену, а потом застрелиться самому», - сообщается в материале канала.

Меньшиков не объяснил, почему он не довел дело до конца. Но, добавляет SHOT, «в квартире, действительно, было два выстрела: один огнестрел у жены, второй — на кухне».