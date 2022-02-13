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30 минут назад

Российский рэпер найден мертвым на съемной квартире

Lenta.ru

В Сочи на съемном жилье на улице Чехова нашли мертвым рэпера из Хакасии. Тело обнаружил хозяин квартиры. Об этом в воскресенье, 13 февраля, пишет KP.RU.

Российский рэпер найден мертвым на съемной квартире
Фото: ТАССТАСС

32-летний Владимир Богданов, известный публике под творческим псевдонимом Рикосан, 1 февраля перестал выходить на связь с друзьями и семьей.

Владелец арендуемого жилья также не мог дозвониться до россиянина и решил лично его проведать. Приехав, он стал звонить в дверь, но никто не открывал. Тогда хозяин воспользовался своими ключами. В одной из комнат он обнаружил следы крови, а рядом лежало тело мужчины.

Источник KP.RU в правоохранительных органах сообщил, что у погибшего обнаружено ножевое ранение в живот, но следов посторонних людей в квартире нет.

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Для установления точной причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование. Обстоятельства происшествия выясняются.

В октябре 2020 года стало известно, что российского рэпера Виталия Колмакова, известного как 1251, насмерть забили в подъезде.

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