Российский рэпер найден мертвым на съемной квартире

В Сочи на съемном жилье на улице Чехова нашли мертвым рэпера из Хакасии. Тело обнаружил хозяин квартиры. Об этом в воскресенье, 13 февраля, пишет KP.RU.
32-летний Владимир Богданов, известный публике под творческим псевдонимом Рикосан, 1 февраля перестал выходить на связь с друзьями и семьей.
Владелец арендуемого жилья также не мог дозвониться до россиянина и решил лично его проведать. Приехав, он стал звонить в дверь, но никто не открывал. Тогда хозяин воспользовался своими ключами. В одной из комнат он обнаружил следы крови, а рядом лежало тело мужчины.
Источник KP.RU в правоохранительных органах сообщил, что у погибшего обнаружено ножевое ранение в живот, но следов посторонних людей в квартире нет.
Для установления точной причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование. Обстоятельства происшествия выясняются.
В октябре 2020 года стало известно, что российского рэпера Виталия Колмакова, известного как 1251, насмерть забили в подъезде.