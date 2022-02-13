В Кузбассе произошла массовая драка в посёлке Тяжинский. В соцсетях утверждают, что дрались цыгане и азербайджанцы. Пострадали дети. Информация о происшествии появилась в социальных сетях, сообщает издание «Сибдепо».

«Избитая девушка, разбитые машины, ночной пожар и массовая драка с цыганами у кафе «Эльбрус». Что случилось в Тяжине?» — пишут местные жители, активно обсуждающие инцидент.

В интернете появилось видео драки. На кадрах видно, как несколько человек избивают мужчину.

В полиции заявили, что выясняют обстоятельств произошедшего. Предварительно, конфликт произошёл накануне на бытовой почве.

«Его участниками стали жители посёлка Тяжинский. Выяснение отношений сопровождалось хулиганскими действиями», — сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что были причинены серьёзные повреждения автомобилю одного из участников конфликта.

Издание ngs42 пишет о драке между азербайджанцами и цыганами:

«Во время драки в кафе одной из женщин, предположительно, цыганской национальности сломали челюсть, из-за чего между собой сцепились мужчины».

При этом конфликт и потасовки между азербайджанцами и цыганами якобы продолжались несколько дней. Однако «никто из участников массовых драк не был задержан», отмечают журналисты. Сообщается, что жертвами нападавших стали даже дети.

«Налетели на машину, где находились двое мужчин, у одного из которых еле ноги ходят, женщина и трое детей. Досталось даже тем детям, не достигшим даже 12 лет. Набрав народу побольше, данные лица почувствовали себя гангстерами и напали на дом, где было более шести маленьких детей и двое грудных», — гласит подпись к видео, опубликованному в соцсетях.

Кроме того, было опубликовано несколько видеозаписей с массовыми драками, одна из которых произошла якобы в присутствии полицейских.