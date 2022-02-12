В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
23 минуты назад

В Сочи эвакуируют жильцов многоквартирного дома в связи с обнаружением в нем трещин

ТАСС

Власти Сочи приняли решение об эвакуации 60 жильцов многоквартирного дома, в котором в связи с просадкой грунта обнаружены трещины, сообщили в субботу журналистам в администрации города-курорта.

В Сочи эвакуируют жильцов дома из-за просадки грунта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В связи с просадкой грунта в доме обнаружены трещины. На месте развернут межведомственный оперативный штаб, которым на месте руководит глава города Сочи Алексей Копайгородский. Принято решение об эвакуации жильцов двух подъездов - первого и второго в связи с их просадкой. Остальные подъезды не эвакуируют", - говорится в сообщении пресс-службы с уточнением, что в этих подъездах живут около 60 человек.

Эксперты установят причину произошедшего. Многоквартирный жилой дом из шести подъездов на улице Дорога на Большой Ахун, 16 был построен в 1973 году. Первый и второй подъезды в доме были построены на ленточном фундаменте, остальные - на сваях.

"Эвакуация необходима, мы не можем рисковать жизнью и здоровьем людей. Жильцам будет предложено временное размещение и вся необходимая помощь", - цитирует главу Сочи пресс-служба.

Локальный режим ЧС введен в двух подъездах многоквартирного дома, в котором в субботу в связи с просадкой грунта были обнаружены трещины, сообщил Копайгородский журналистам.

"Выехала группа специалистов, которые дадут техзаключение. Завтра с рассветом можно будет посмотреть на состояние, на трещины, на их глубину. <...> Введен режим ЧС на этой территории и создана рабочая группа, которая будет заниматься обследованием всех объектов, которые вблизи находятся", - сказал он.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, дом шестиэтажный. Сотрудники полиции обеспечивают безопасность граждан и сохранность личного имущества. Ресурсоснабжающие организации готовы отключить дом от сетей в случае необходимости, добавили в пресс-службе города-курорта.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители