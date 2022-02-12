В Сочи эвакуируют жильцов дома из-за просадки грунта

"В связи с просадкой грунта в доме обнаружены трещины. На месте развернут межведомственный оперативный штаб, которым на месте руководит глава города Сочи Алексей Копайгородский. Принято решение об эвакуации жильцов двух подъездов - первого и второго в связи с их просадкой. Остальные подъезды не эвакуируют", - говорится в сообщении пресс-службы с уточнением, что в этих подъездах живут около 60 человек.