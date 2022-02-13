Вечеринка Джастина Бибера закончилась стрельбой

Три человека получили ранения в результате стрельбы, устроенной в субботу рядом с рестораном в Западном Голливуде (штат Калифорния), где проходила вечеринка по случаю концерта канадского поп-музыканта Джастина Бибера. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

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По ее данным, возле ресторана началась драка, во время которой прогремело несколько выстрелов. Все пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние оценивается как стабильное. В правоохранительных органах добавили, что инцидент не связан с деятельностью какой-либо банды.