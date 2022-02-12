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44 минуты назад

В подмосковном Орехово-Зуево горит многоэтажный жилой дом

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В жилом многоэтажном доме на улице Ленина в подмосковном городе Орехово-Зуево случился пожар. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Росси по Московской области. Судя по оперативному фото, возгорание тушат в районе крыши.

Сообщение о происшествии поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 16.11. Для тушения пожара привлечены 67 человек и четыре единицы техники. Данных об эвакуированных и пострадавших нет. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее сообщалось о пожаре в инфекционном отделении больницы городского округа Электросталь. Огонь охватил помещение в части здания, где на тот момент проводились ремонтные работы - загорелся кабель. Пострадавших в результате инцидента не было.

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