В жилом многоэтажном доме на улице Ленина в подмосковном городе Орехово-Зуево случился пожар. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Росси по Московской области. Судя по оперативному фото, возгорание тушат в районе крыши.

Сообщение о происшествии поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 16.11. Для тушения пожара привлечены 67 человек и четыре единицы техники. Данных об эвакуированных и пострадавших нет. Дальнейшая информация уточняется.