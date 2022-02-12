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20 минут назад

Сына замглавы МВД России задержали при попытке дачи взятки

News.ru

Сын заместителя главы МВД России Игоря Зубова и ещё два человека задержаны в Самаре при попытке дачи взятки сотрудникам правоохранительных органов. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, сообщает РЕН ТВ.

Сына замглавы МВД задержали при попытке дачи взятки
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Спецоперация по задержанию подозреваемых проводилась 11 февраля. Сумма незаконного вознаграждения, согласно предварительным данным, составляла 18 млн рублей. Выплачивалось оно за покровительство ФСБ нефтебазе «МО ТНП». Кроме того, задержанные обещали выплачивать «покровителю» ещё по 5 млн рублей ежемесячно.

В ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос об избрании подозреваемым в даче взятки меры пресечения.

Официальных комментариев МВД, СКР и ФЧБ по данному инциденту пока нет.

Ранее сообщалось, что в Омской области задержали замглавы регионального Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Владимира Сычёва. Его заподозрили в получении взятки в размере полутора миллионов рублей от руководителя коммерческой организации. За эти деньги он робещал предпринимателю своё покровительство.

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