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34 минуты назад

Младенец с побоями попал в больницу в Петербурге

Деловая газета "Взгляд"

Полиция в Петербурге задержала ранее судимого отца младенца за нанесение ему побоев, ребенок в больнице, ведется проверка.

Младенец с побоями попал в больницу в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отец ранее привлекался к уголовной ответственности. Он в отделе полиции сейчас, дает объяснения. У ребенка зафиксированы травмы, он в больнице», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ЧП случилось в одной из коммунальных квартир на улице Гаванской в Василеостровском районе. Прокуратура Петербурга организовала проверку соблюдения федерального законодательства о несовершеннолетних.

Ранее жительницу города Энгельс Саратовской области задержали по подозрению в покушении на пятилетнего сына. По предварительным данным, она нанесла ему множество ножевых ранений, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок находится в тяжелом состоянии, против матери возбуждено уголовное дело.

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