Насильник напал на россиянку на улице накануне ее 50-летия

49-летняя москвичка обратилась в полицию из-за нападения насильника на улице. Подробности инцидента раскрыли в KP.RU.

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Россиянка рассказала, что вышла из дома на улице 1-й Тушинский проезд и направилась в сторону метро через железнодорожные пути. В какой-то момент она почувствовала толчок в спину, а затем упала лицом в снег. Сверху на женщину забрался незнакомец, начавший бить ее по лицу и голове. Однако жертва сгруппировалась и стала защищаться от ударов, поэтому после неудачных попыток стянуть с женщины одежду злоумышленник скрылся.

После подачи заявления в полицию пострадавшая обратилась в больницу. У нее диагностировали ушибы и кровоподтеки правого глаза. Стало известно, что нападение произошло накануне 50-летнего юбилея женщины. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Преступника разыскивает полиция. Жертва описала насильника как худощавого мужчину ростом 175 сантиметров, одетого в темно-синюю куртку с капюшоном и с медицинской маской на лице.

Ранее насильник с ножом надругался над 52-летней женщиной на улице в Москве.