Бетонный забор раздавил двух человек в Подмосковье

В поселке Селятино в Подмосковье обрушились три пролета бетонного забора строящегося торгового комплекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ГУ МЧС.

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Как рассказал собеседник агентства, в результате происшествия погибли два человека. Они находились под завалами.

Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий, в результате происшествия, по предварительным данным, под завалами оказались рабочие. Их число в настоящее время устанавливается. На место происшествия организован выезд опытных следователей и криминалистов ГСУ СК России по Московской области.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ.. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областной прокуратуры Наталья Григорьева. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место выехал Наро-Фоминский городской прокурор Василий Антонов-Романовский, добавила она. Информация о пострадавших уточняется.