В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
1 час назад

В Петербурге электричка насмерть сбила шестилетнего ребенка

Lenta.ruиещё 5

На севере Санкт-Петербурга шестилетнего ребенка насмерть сбила электричка. Об этом сообщили в управлении МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу, передает ТАСС.

В Петербурге электричка насмерть сбила шестилетнего ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, ребенок попал под электропоезд на перегоне Лахта — Новая Деревня в пятницу, 11 февраля.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что несовершеннолетний переходил железнодорожные пути в неположенном месте. «Машинист подавал сигналы большой громкости, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Мальчик скончался в больнице», — добавили там.

«Зацепер» погиб во время езды на крыше электрички в столице

Западное межрегиональное следственное управление Следственного комитета России начало проверку. На месте происшествия работают следователи.

Ранее в Тверской области «Сапсан», который следовал из Санкт-Петербурга в Москву, насмерть сбил женщину. Водитель поезда экстренно тормозил и подавал звуковые сигналы, но предотвратить наезд не удалось.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители