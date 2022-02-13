В московском баре рассказали о стрельбе кавказцев

«Наши сотрудники действуют согласно инструкциям и не допускают посетителей, которые могли бы помешать отдыху остальных гостей. Толпа мужчин показалась подозрительной своим поведением, тем более что в этот вечер не проходили спортивные матчи, чтобы мужчин можно было принять за активных болельщиков, которые пришли отметить победу любимой команды», — отметил бар.